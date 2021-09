Além de Lázaro e Ingrid: os famosos que não renovaram contrato com a Globo

- Publicidade-

Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães não foram os únicos a não renovarem o contrato com a TV Globo nos últimos meses. Além dos atores, nomes como Reynaldo Gianecchini, Vera Fischer, Antônio Fagundes, Débora Nascimento e outros também deixaram a emissora carioca.

A dança das cadeiras também atingiu apresentadores. Nesse ano, a Globo antecipou a saída de Fausto Silva e viu Tiago Leifert pedir para sair.

Relembre os famosos que não renovaram contrato com a Globo:

Lázaro Ramos

Em comum acordo, Lázaro Ramos e a TV Globo não renovaram o atual contrato e o ator deixará a emissora após 18 anos.

Ingrid Guimarães

A atriz falou em “gratidão e novos caminhos” com a saída da Globo e anunciou que vai para o serviço de streaming Amazon Prime Video.

Ingrid estreou na emissora com uma participação em “Mulheres de areia”, em 1993. No campo humorístico, ela também fez “Sob nova direção” e acumula participações especiais em “Os Normais”, ” Zorra Total”, “Escolinha do Professor Raimundo” e outros.

Reynaldo Gianecchini

Em julho, a Globo informou que o contrato de Reynaldo Gianecchini não foi renovado pela emissora, mas que isso não significa o fim da parceria de mais de 20 anos. Assim como acontece com outros nomes, a proposta da Globo é fazer contrato por obra.

Vera Fischer

Vera Fischer, que estreou na emissora na novela “Espelho Mágico”, em 1977, e foi protagonista de novelas e séries de sucesso, também não teve seu contrato renovado com a Globo.

O mais recente papel de Vera foi em “Espelho da Vida” (2018). Ela interpretou a ex-atriz Carmo, uma mulher de temperamento forte, que acreditava que não ganhava papéis relevantes por conta da idade.

Antônio Fagundes

Com o mesmo discurso de adotar “novas dinâmicas de relação com seus talentos!”, a emissora não renovou com Antônio Fagundes.

O ator estreou na Globo em 1976, na novela “Saramandaia”, após anos atuando na Rede Tupi. Seu último trabalho foi em 2019, em “Bom Sucesso”.

Letícia Spiller

Letícia Spiller foi mais uma a seguir o modelo de contrato por obras e não renovar o antigo acordo.

Ela estreou na tela da Globo como uma das Paquitas do “Xou da Xuxa”, em 1989. Desde então, emendou novelas como “Quatro por Quatro” (1994), “Senhora do Destino” (2004), “Duas Caras” (2007) e “Salve Jorge” (2012). A atriz também fez a temporada “Conectados”, de “Malhação”, em 2012; as séries “Amazônia” (2007) e “Os Dias Eram Assim” (2017); e a novela “O Sétimo Guardião” (2018), seu último trabalho como contratada fixa.

Stênio Garcia

No ano passado, Stênio Garcia recebeu a informação de que seu contrato com a Globo não seria renovado.

O ator, que estava na emissora carioca desde 1973, chegou a fazer um vídeo apelando para não perder o emprego e dizer que o trabalho na TV era a sua principal fonte de renda.

Malvino Salvador

Malvino Salvador protagonizou mais uma mudança na “relação de trabalho”, segundo a Globo. Em janeiro do ano passado, o ator não teve o contrato renovado.

Presença constante nas novelas da emissora desde “Cabocla”, que estreou em 2004, ele também participou de títulos como “Alma Gêmea”, “O Profeta”, “Sete Pecados”, “A Favorita” e outros.

Tarcísio Meira e Glória Menezes

Em setembro do ano passado, Tarcísio Meira e Glória Menezes falaram sobre o desligamento da Globo após 53 anos de contrato exclusivo com a emissora. Para o casal de atores, a empresa estava seguindo novos caminhos e ambos eram gratos por todo o tempo que estiveram na casa.

Tarcísio morreu em agosto deste ano, aos 85 anos de idade, por complicações da covid-19.

José de Abreu

Depois de quase 40 anos de emissora, José de Abreu também deixou a Globo.

O ator revelou entusiasmo com a nova fase e disse que aos 75 anos irá tentar carreira internacional.

José Loreto

José Loreto deixou de ser funcionário da TV Globo após 15 anos. A emissora confirmou a saída do ator em junho do ano passado, mas afirmou que mantém suas portas abertas para ele em “futuros projetos”.

Ele chegou à emissora carioca em 2005, quando entrou em “Malhação”.

Débora Nascimento

Aproveitando o momento de transformações no mercado de entretenimento para mudar seu modelo de contratos, a Globo fez o mesmo com Débora Nascimento.

Regina Duarte

A Rede Globo e a atriz Regina Duarte encerraram, de comum acordo, uma relação contratual de mais de 50 anos.

A rescisão foi decorrente da decisão de Regina, que assumiu por um período a Secretaria Especial de Cultura a convite do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Fausto Silva

Depois de se ausentar de uma edição do “Domingão” por problemas de saúde, Faustão teve o final do contrato com a emissora carioca antecipado.

Depois de 32 anos de parceria, o apresentador vai para a Band para apresentar mais um programa nos domingos.

Tiago Leifert

Tiago Leifert vai deixar a TV Globo após a décima temporada do “The Voice Brasil“, que vai até o dia 23 de dezembro.

Os novos apresentadores de 2022 do “Big Brother Brasil” e do “The Voice Brasil” ainda serão definidos.

Zeca Camargo

Depois de 24 anos trabalhando para a Rede Globo, o jornalista Zeca Camargo também saiu da emissora. De acordo com a Globo, a não renovação do contrato foi “feita em comum acordo entre o apresentador e a empresa”.

Renato Aragão

Assim como fez com outros veteranos ligados ao entretenimento, a Globo comunicou a Renato Aragão que não renovaria o seu contrato. O criador de Didi Mocó esteve ligado à emissora por 44 anos.