Afeganistão anuncia a morte de centenas de talibãs nas últimas 24 horas

Relato foi feito pelo governo no Twitter, em sucessivos posts sobre operações das forças de segurança nacionais.

Centenas de combatentes do Taleban foram mortos em diversas ações militares num período de 24 horas no Afeganistão. A informação foi divulgada na segunda-feira (9) pelo Ministério da Defesa do país, através do Twitter, em sucessivos posts sobre operações empreendidas pelas forças de segurança nacionais.

Um dos posts do Ministério exibe o vídeo de um ataque da força aérea afegã que teria eliminado 47 jihadistas, destruindo ainda dois esconderijo, um veículo e dois armamentos pesados usados pelo grupo.

Um dos posts fala em 579 terroristas mortos nas províncias de Nangarhar, Khost, Logar, Paktia, Kandahar, Herat, Farah, Jowzjan, Samangan, Helmand, Takhar, Kunduz e Panjshir.