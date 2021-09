Adolescente é aprendido com moto furtada no conjunto Esperança

- Publicidade-

Durante o serviço operacional da tarde desta quarta-feira, 22, militares da Força Tática, do 1° Batalhão, apreenderam um adolescente com uma motocicleta furtada. O fato ocorreu na Rua Euclides da Cunha, no conjunto Esperança.

A equipe policial foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de roubo, quando um cidadão em uma motocicleta Honda CG 150 titan, cor vermelha, placa NAC 0001, ao avistar a guarnição, realizou uma manobra brusca e tentou se evadir.

Os militares iniciaram um acompanhamento. Na fuga, o condutor realizou manobras perigosas que colocaram em risco os pedestres e demais usuários da via e veio a colidir com um veículo. A equipe, agilmente, conseguiu deter o motorista. Ainda, após o adolescente ser apreendido e conduzido a viatura, um outro homem, que se apresentou como irmão do menor, tentou soltá-lo e também recebeu voz de prisão.

A dupla foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis ao caso.