Wane Brenda Oliveira, 34 anos, foi condenada a 21 anos de prisão pela morte de um ex-companheiro, em 2017. Conhecida como “viúva negra” da Bahia ela também é acusada da morte de um outro parceiro e foi condenada na terça-feira (31), no Fórum de Itabuna, no sul do estado.

Wane estava presa há quatro anos e nega os crimes. A defesa dela recorreu da decisão. Ainda não há audiência marcada para julgar a morte da segunda vítima.