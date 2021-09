“Acumulado de 15mm de chuva para setembro está fora dos padrões”, alerta Defesa Civil

- Publicidade-

Todos os anos, nesta mesma época, acreanos sofrem com a seca do Rio Acre e queimadas por todo o estado. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, major Cláudio Falcão, chegamos na segunda pior marca de toda a história, dia 29 de agosto, quando o manancial mediu 1,33 metro, ficando 3 cm da pior marca, registrada no dia 17 de setembro de 2016, de 1,30m.

“Tivemos os menores acumulados de chuva nos meses de julho e agosto. Para ser mais preciso, o mês de julho não choveu nada e isso só aconteceu nos últimos 12 anos em 2011 e 2018”.

Segundo Falcão, estamos há muito tempo sem chuva e, agora, em setembro, já temos um acumulado de 15mm, mesmo assim é totalmente fora dos padrões, que, para essa época do ano, seria 54,2mm.

De acordo com o coordenador, no mês de agosto, tivemos menos de 5mm de chuva. “Não está chovendo nada nos últimos 77 dias. Isso gera todo um transtorno nas comunidades que não tem abastecimento de água. A Defesa Civil está atendendo 12 mil pessoas e vamos ampliar para 20 mil, a partir desse fim de semana”.

Ainda segundo Falcão, todo esse cenário gera consequências na bacia leiteira, piscicultura e agricultura. Além disso, destaca o alto risco de fogo, que podemos perceber na poluição que temos no ar.

“Nós esperamos que comece a melhorar esse cenário a partir da segunda quinzena de outubro. Normalização só em novembro. A média de acumulado para todo o mês de setembro seria de 96mm, com certeza a gente não chega nem perto disso”, afirma o major.

Na manhã desta sexta-feira, 17, de acordo com o boletim da Defesa Civil de Rio Branco, o rio marcou 1,56 metro.