Acreanos mudam hábitos de consumo de energia, mas não sentem diferença na conta no fim do mês

Após constantes aumentos na conta de energia, acreanos buscam soluções para não sentirem o peso no bolso no fim do mês. No último dia 1º, foram acrescidos R$ 14,20 a cada 100 quilwatts-hora (kWh), até então o custo era de R$ 9,49. De acordo com o governo federal, a decisão foi tomada em meio a crise dos reservatórios das usinas hidrelétricas, que já tem sido considerada está é a pior seca em 91 anos.

A dona de casa, Naiara Oliveira, diz que retira todos os aparelhos das tomadas para utilizar o ar. “Só deixo a geladeira ligada para usar o ar condicionado. Neste calor, não tem como ficar sem esse eletrodoméstico desligado. Eu evito deixar luzes acesas sem necessidade, nem a televisão eu estou deixando ligada, mesmo assim teve um aumento de R$ 30 na conta. E com esses constantes aumentos não temos muito o que fazer”, conta.

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Ministério de Minas e Energia (MME). realizaram, no fim de agosto a Campanha de Uso Consciente de Energia. Porém, consumidores reclamam de não saberem mais como economizar mediante tantos aumentos na tarifa.

Para o autônomo, Allan Souza, mesmo passando o dia fora de casa não percebe diferença no valor da sua conta de luz. “Minha e esposa e eu passamos o dia trabalhando, desligo até o roteador da internet para não ficar puxando energia, já que não estou usando. Quando chegamos em casa, no início da noite, jantamos e vamos dormir para trabalhar no dia seguinte. E mesmo assim minha conta ainda chega com aumento devido aos aumentos tarifários. Me vejo trabalhando somente para pagar energia”.

A campanha tem duas fases: conscientizar a população sobre a atual situação e na segunda fase, prevista para ser lançada em setembro, os organizadores intensificarão a divulgação das formas de consumo mais consciente e sustentável.