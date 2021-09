Acreanos fazem prova em concurso do Banco do Brasil neste domingo

- Publicidade-

Milhares de acreanos que fizeram inscrição participam neste domingo, 26, da realização de prova durante o concurso do Banco do Brasil. Serão 2.240 vagas imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva.

Os participantes puderam consultar o lugar de prova por meio do site da Fundação Cesgranrio. Atualmente, o concurso tem cerca de 1.645.975 candidatos inscritos para realização do exame.

Os cargos disponíveis neste certame também são divididos em formação de cadastro de reserva: 2 mil vagas para Escriturário – Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios em todos os estados e no Distrito Federal; 240 vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia, e outras 240 para cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI, para vagas apenas no Distrito Federal.

O cargo de escriturário tem nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam segundo a unidade em que o funcionário está lotado.

Para este concurso, os candidatos podem concorrer para agente comercial, que trabalha na rede de agências do Banco do Brasil, em todo o território nacional, ou para agente de tecnologia, que assume na área de Tecnologia, em Brasília.

Para participar da seleção, é necessário ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. O banco oferta ainda ajuda alimentação/refeição de R$831,16 por mês e, cumulativamente, e faz a concessão de cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.

Resultado das provas

A avaliação geral é de 100 pontos, mas é preciso que o candidato tenha 70 pontos ou mais para aprovação. Após a sua homologação, a seleção ficará válida pelo período de um ano.