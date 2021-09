Acre teve mais de 7 mil focos de incêndios em setembro

- Publicidade-

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), aponta que o estado do Acre acumula 7.043 focos de queimadas

Os dados foram feitos entre 1º de janeiro e 26 de setembro de 2021. O instituto destaca que o total acumulado no período é 3% menor do que o registrado no ano passado no mesmo intervalo, que foi de 7.295 focos de queimadas.

O Inpe destaca que em setembro, foram 3.330 focos de queimadas no Acre, sendo que Sena Madureira, Rio Branco, Feijó, Xapuri e Brasiléia foram os municípios com os maiores registros neste mês.

Já no decorrer do ano, os maiores índices são de Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Brancos e Cruzeiro do Sul.