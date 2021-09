Acre tem quase 2 mil participantes no Enem 2021 após reabertura de inscrições para isentos

- Publicidade-

Quase 2 mil candidatos conseguiram se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 no Acre após a reabertura das inscrições para isentos. Um novo prazo foi aberto para esse público por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). No estado acreano foram, no total, 1.961 novas inscrições.