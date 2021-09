Acre se mantém como estado com menor taxa de ocupação de UTI Covid, aponta Fiocruz

O estudo avaliou o número de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) ocupados na última segunda-feira (13), quando o estado acreano estava com 9% dos leitos de UTI Covid ocupados.

Porém, neste sábado (18), dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, três estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos está ainda menor, com 4%. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.

Segundo o boletim, houve uma redução de 6,8% ao dia na última Semana Epidemiológica no número de casos. Já com relação ao número de mortes, a queda foi de 10%.

No caso do Brasil, os casos e óbitos pela doença sofreram a maior queda desde o início de 2021. São 12 semanas consecutivas de diminuição do número de mortes, com redução de 3,8% ao dia na última Semana Epidemiológica.

O total de casos também apresenta tendência de redução em todo país, mas com oscilações ao longo das últimas 12 semanas. Foi registrada uma média de 15,9 mil casos e 460 óbitos diários no período de 5 a 11 de setembro.

Pandemia e vacinação no Acre

O Acre registra um total de 87.925 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, segundo último boletim divulgado pela Sesacre. Ao todo, 1.817 pessoas morreram em decorrência da doença. O estado tem 85.935 pessoas curadas da doença desde o início da pandemia.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 742.731 doses na população até essa sexta (17). Dessas, 501.767 foram de primeira dose, 234.973 de segunda e 11.983 pessoas receberam a dose única.