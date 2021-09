Acre registra mais de 3,6 mil focos de queimadas em 27 dias de setembro, aponta Inpe

Os municípios de Feijó e Tarauacá foram os que apresentaram o maior número de focos acumulados no período, com 1.446 e 973 queimadas, respectivamente.

O acompanhamento é feito por meio de dados do Satélite de Referência e divulgados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi).

A situação também afeta as áreas de proteção ambiental. Segundo os dados, no acumulado do ano, entre janeiro e esta segunda (27), foram registrados 1.456 focos de queimadas nessas regiões. Somente nos 27 dias de setembro foram 937 focos.

A Reserva Extrativista Chico Mendes lidera essas queimadas, com 863 focos no ano, sendo que desses, 675 foram somente no mês de setembro.

O diretor presidente do Instituto de Meio ambiente do Acre (Imac), André Hassem, informou que as equipes estão em campo durante todo o ano, em parceria com o Batalhão Ambiental, para combater os crimes ambientais.