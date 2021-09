Acre registra mais de 2 mil acidentes de trânsito de janeiro a agosto de 2021

- Publicidade-

De acordo com a Assessoria de Inteligência e Análise Criminal (ASSEIAC/PMAC), no Acre, de janeiro a agosto de 2021, foram registrados 2263 acidentes de trânsito. Os dados apresentaram uma redução de 5,6% em relação a mesma época no ano de 2020, quando foram notificados 2285 casos.

Além disso, dos 27 acidentes com vítimas fatais 28 óbitos foram registrados, significando uma redução de 31,6% em relação ao ano anterior que, na mesma época, já havia notificado 39 mortes.

Em contrapartida, o número de vítimas não fatais aumentou 4,2%,. Em 2020, 915 acidentes foram notificados contra 954 de 2021. Já em ocorrências sem vítimas houve uma redução de 8,3%: foram registrados 1332, no ano passado, e 1282 este ano.

Segundo a Sesacre, o número de leitos do Pronto Socorro ocupados por vítimas do trânsito é expressivo, apenas no mês de julho deste ano foram cerca de 70 vagas. Para cada leito de UTI ocupado por essas pessoas, o gasto é de, em média, 14 mil reais por mês.

Visando incentivar as pessoas a um comportamento preventivo no trânsito, Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizará, entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito (SNT), conforme disposto no art. 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ações serão desenvolvidas em todo o país com o objetivo de conscientizar todos os atores envolvidos no trânsito, na tentativa de diminuir o número de acidentes.

No Acre, a programação contará com carreata em parceria com as autoescolas, cicleata, atividade da Educação de Trânsito, teatro nas escolas, blitz educativa nas vias principais, entre outros.

A cerimônia de abertura da Semana Nacional de Trânsito, será realizada, na próxima segunda-feira, 20, no Auditório da OAB/AC.

Com informações da assessoria do Detran/AC