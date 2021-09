Acre registra mais de 1,1 mil focos de queimadas em 8 dias; estado lidera ranking com maior número no país

- Publicidade-

Entre os dias 1º e 8 de setembro, o Acre registrou 1.125 focos de queimadas. O número é o maior confirmado entre os todos os estados brasileiros no período avaliado. O dado é do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgado nesta quinta-feira (9). Desse total registrado no estado acreano, 577 focos ocorreram apenas no último sábado (4).