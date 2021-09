Acre recebe novo lote de vacinas contra covid-19 e ultrapassa 1 milhão de doses recebidas

- Publicidade-

Ao todo foram entregues 1.016.680 doses de imunizantes ao estado

O Ministério da Saúde informou ao site Agazeta.net a entrega de mais um lote de vacinas contra a covid-19 ao Acre nesta quarta-feira (8). Dessa vez, serão entregues ao estado 11.700 doses da Pfizer, da farmacêutica BioNTech.

Os imunizantes chegam ao estado pelo Aeroporto Internacional Plácido de Castro, em Rio Branco, às 14h10, no horário local. No momento, a coordenação do Plano Nacional de Imunização no Acre deve informar ser as vacinas vão ser usadas para aplicação de primeiras ou segundas doses.

O Ministério da Saúde também entregou um lote de vacinas contra a covid-19 na última segunda-feira (6). Na ocasião foram disponibilizadas 8.190 doses também do imunizante Pfizer.

Com a entrega dos dois lotes dessa semana, o Acre ultrapassa a marca de 1 milhão de doses de vacinas recebidas. Ao todo foram entregues 1.016.680 doses de um dos imunizantes contra a covid-19 ao estado.