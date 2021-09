ACONTECEU: CuriosidadesCinegrafista?Bebê transmitiu banho da mãe ao vivo pelo Facebook enquanto brincava no celular; veja!

- Publicidade-

Cada vez mais cedo, as crianças estão adquirindo o hábito de usar telefones celulares no dia a dia. Se por um lado é benéfico que elas consigam desde cedo aprender sobre a tecnologia, por outro pode não ser tão bom, já que o aparelho pode se tornar uma forma de afastamento social. Além disso, pode causar outros tipos de problemas, como o que aconteceu no último sábado com a jovem Viviane Souza, que foi protagonista de uma situação, no mínimo, constrangedora.

Enquanto tomava banho, ela deu o aparelho celular para o filho a fim de mantê-lo entretido. Mas o que Viviane não sabia era que Pietro, de apenas 2 anos de idade, estava prestes a lhe causar a maior vergonha da sua vida.

Sem saber o que estava fazendo, Pietro acabou abrindo o aplicativo do Facebook e ligando a câmera, de modo a gravar a mãe ao vivo sem roupa dentro do banheiro. De início, Viviane não havia percebido o que estava acontecendo e achou que o filho estava apenas tirando fotos suas.

Poucos minutos depois, amigas da mulher começaram a ligar para ela enlouquecidas, avisando o que estava ocorrendo, já que o vídeo estava acessível a todos os amigos do perfil de Viviane no Facebook.

Rapidamente, a mulher tomou o celular das mãos do filho e tentou desligá-lo. “o meu celular começou a travar. Eu não sabia se chorava ou se saía correndo. Então, consegui parar, mas não tive coragem de ver o vídeo porque estava com vergonha de mim mesma”, contou Viviane. As amigas dela contaram que pelo menos 8 pessoas assistiram ao vídeo gravado pelo menino.