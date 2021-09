Acompanhantes denunciam falta de local apropriado para aguardar as pacientes na maternidade

- Publicidade-

Os acompanhantes das gestantes que buscam atendimento na Maternidade Bárbara Heliodora procuraram a reportagem do Ecos da Notícia para denunciarem a falta de local adequado para que possam aguardar as pacientes.

“Não tem uma sala de espera para os acompanhantes aguardarem. A gente chega, a paciente entra e nós ficamos passagem de carros e ambulâncias. Eu não sei como ainda não aconteceu um acidente, pois é carro passando direto e várias pessoas no meio”, relata uma das denunciantes.

Nas imagens, é possível observar que as pessoas que aguardam não têm onde se acomodarem e improvisam como podem com as bolsas, enquanto esperam notícias das pacientes.