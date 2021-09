Acidente na Br-364 deixa cinco pessoas feridas

- Publicidade-

Cinco pessoas, sendo quatro da mesma família, ficaram feridas após um acidente de trânsito na Br-364. As vítimas, que saíram do Ramal Copaíba, trafegavam em caminhonete modelo L-200 com destino a Rio Branco, mas logo depois de passar pela ponte do 52, a condutora Ruberlândia Nery Bispo de 39 anos, perdeu o controle da direção e desceu uma ribanceira. A caminhonete só parou após bater em uma árvore.



O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manha desta segunda-feira, 27.



Três ambulâncias foram mobilizadas para atender as vítimas. Além da condutora estavam na caminhonete Ilan Aragão Nery de 19 anos, Bianca Estevani Bispo Lima de 19 anos, uma adolescente de 13 e outra pessoa, que não teve o nome revelado.



O médico Eduardo Bruneto disse que o estado das vítimas é estável.