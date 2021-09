Acidente automobilístico deixou Mâncio Lima sem energia elétrica

- Publicidade-

Os moradores do município de Mâncio Lima, ficaram sem energia elétrica durante toda a noite deste domingo, 12. A causa do apagão foi um acidente automobilístico: um carro derrubou um poste da rede de energia na Comunidade Santa Rosa.

A energia já foi restabelecida em Mâncio Lima. Não há ainda confirmação de óbito de vítima do acidente.

ENERGISA :NOTA MÂNCIO LIMA 12/09/2021

A Energisa Acre informa que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no município de Mâncio Lima, neste domingo (12/09), das 20h02 às 20h45, foi causada pela colisão de um veículo com o poste da rede de distribuição.

A empresa deslocou equipes para o local com a finalidade de restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.

A Distribuidora agradece a compreensão dos clientes.