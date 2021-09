Ação Social, faça uma criança sorrir.

- Publicidade-

O Projeto sem fins lucrativos, Conexão do Bem, vai promover uma ação social para o dia das crianças.

O objetivo é promover uma festinha para crianças carentes, em comemoração ao dia das crianças deste ano tão difícil para muitas famílias. Para isso, necessitamos da colaboração de todos, aliado a um pouco do seu tempo, amor e uma pequena colaboração em dinheiro ou doação de brinquedo para que muitas crianças possam receber um presente e sorrir.



Sabemos que não está fácil pra ninguém, mas existem muitas famílias bem piores do que nós.

O Conexão do Bem já realiza ações durante todo ano com várias famílias carentes. E se você quiser fazer parte desse grupo de colaboradores, basta falar conosco.



Nós abraçamos essa causa, venha abraçar conosco e vamos fazer a alegria dessas crianças. Então se você puder ajudar para o dia das crianças, aceitamos doações de: Salsichas, Bolo, Refrigerante e brinquedos.

Contamos com seu apoio.



Para mais informações ligue no 999846280 e fale com a Michelle

Se preferir, faça um pix

Pix 99984-6280