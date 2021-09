Acadêmicos promovem manifestação contra ministro da educação Milton Ribeiro

- Publicidade-

Na manhã desta quarta-feira, 29, estudantes da Ufac promoveram um ato de repúdio contra a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Os alunos ergueram faixas e cartazes em protesto e ocuparam parte da entrada da universidade.

O ministro, que desembarcou na noite desta terça-feira (28) no aeroporto de Rio Branco, participa, a partir das 10h, de várias atividades na Universidade Federal do Acre, entre elas a apresentação do Parque Tecnológico, no Teatro Universitário, e da inauguração do Serviço de Psicologia da Ufac (SERPSI), que não poderá funcionar, após entregue oficialmente, por não dispor de corpo administrativo.