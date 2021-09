Acadêmicos da UFAC emitem nota contra presença de ministro da educação no Acre

- Publicidade-

Em nota nesta quarta-feira, 29, os estudantes do curso de bacharelado em psicologia e representantes do Centro Acadêmico de Psicologia Ângela Haddad (CAPAH) da Universidade Federal do Acre (Ufac) emitiram uma nota nesta quarta-feira, 29, demonstrando posicionamento contrário à visita do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para inauguração do Serviço-Escola de Psicologia (SERPSI), em Rio Branco.

Na nota, os estudantes afirmam que o SERPSI, como uma das possibilidades de campo de estágio, e outras atividades, não só do curso, mas de toda a Universidade, estão comprometidos por falta de investimento.

como ensino, uma de nossas potências em relação ao processo de educação de pessoas que entram na Universidade; a extensão, uma das formas pelas quais podemos oferecer à comunidade ações de melhoria de vida; e a pesquisa, parte necessária para a produção e atualização de conhecimentos que já temos”, afirmou.