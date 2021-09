A Fazenda 13: Gretchen revela por que recusou convite para voltar ao reality

- Publicidade-

Uma das participantes mais notáveis da história de A Fazenda, Gretchen revelou que não tem vontade de voltar ao programa. Apesar de ter feito o maior sucesso durante sua participação na quinta temporada do reality, rendendo memes icônicos, a cantora foi convidada para retornar várias vezes e não aceitou.

Ela afirma que prefere preservar o que conquistou na época. “Já recebi convites, mas prefiro que seja uma participação única. Não tem como fazer uma nova Fazenda e as coisas serem iguais. Prefiro que todo mundo guarde aquela imagem”, declarou a mãe de Tammy, em entrevista à Jovem Pan.

“A participação foi única, histórica e vai ficar marcada para sempre porque eu sou muito eu e quando desisti foi em prol daquilo que eu acredito. Não me arrependo de jeito nenhum, acho que saí no momento certo e fui motivada pela preocupação com os meus filhos. Eles estão em primeiro lugar e não tem dinheiro que faça a minha cabeça. Nunca imaginei que minha participação ia fazer tanto sucesso, mas sabia que quando as pessoas me conhecessem, eles iam descobrir uma nova Gretchen”, continuou.

A história muda quando a cantora é questionada sobre uma eventual participação no Big Brother Brasil. “Não sei, é uma coisa que eu iria pensar no momento em que acontecesse”.