A exemplo da Espanha, Portugal volta a permitir entrada de turistas brasileiros sem precisar da quarentena

Os turistas brasileiros que desejam visitar Portugal têm entrada liberada no país a partir desta quarta-feira (1º). A decisão foi publicada no Diário da República e tem validade até 16 de setembro, quando pode ser revista “em qualquer altura, em função da evolução epidemiológica”.

O jornal Folha de São Paulo divulgou nota em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que os passageiros com saída do Brasil não mais estão obrigados a cumprir quarentena de 14 dias. A decisão de Portugal acontece nove dias após a Espanha, outro país ibérico, anunciar medida semelhante, permitindo entradade de turistas brasileiros sem necessidade de quarentena.

A partir de agora, além do passaporte, brasileiros precisarão apresentar um teste negativo de Covid-19. O prazo é de 72 horas antes do embarque para o RT-PCR e de 48 horas, caso seja o teste de antígeno. Crianças até 12 anos, no entanto, não precisam apresentar teste negativo.

Para voltar ao Brasil, o turista também precisará apresentar um teste RT-PCR negativo, feito até 72 horas antes do embarque. O preço médio é de 100 euros, cerca de R$ 620, pelo exame com expectativa de o resultado sair em até 24 horas.