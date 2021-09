7 principais hábitos que aumentam a produtividade

- Publicidade-

Talvez, num certo momento, todos achem com o problema da falta do tempo e o seu impacto negativo na qualidade do trabalho. Isso é especialmente desagradável quando muitas tarefas de trabalho se acumulam e o volume da carga seguinte é ainda mais confuso. Mas, muitas vezes é possível resolver esse problema com uma série de habilidades que ajudam a aumentar a produtividade.

A falta de tempo muitas vezes impede-lhe de lidar com o seu trabalho favorito ou conseguir uma vaga interessante en https://anywhere.epam.com/en/jobs. A falta de gestão justo do tempo pode dificultar o trabalho em quase todas as profissões. Felizmente, há uma série de hábitos que ajudem a você terminar o seu trabalho a tempo.

Graças à sua variedade, todos podem escolher desta lista Os Hacks de Vida adequados e convenientes para melhorar a sua produtividade:

Fazer as listas de tarefas. Para fazer isso, pode usar um bloco de notas comum ou uma folha de papel e aplicativos especiais. Essa abordagem ajuda a estruturar as tarefas e entender a quantidade de trabalho para fazer. Recompense-se. Cada tarefa concluída com sucesso é uma pequena vitória e um passo para melhorar a eficiência do trabalho, o que significa que deve se recompensar pelo sucesso. Após ver a um pequeno vídeo, escutar a sua música favorita ou tomar uma xícara de café com doces, pode continuar a trabalhar com muito mais diligência. Concentre-se numa tarefa. A multitarefa pode ser útil, mas se estive constantemente distraído, é fácil perder muito tempo e sair do curso. Frequentemente, o melhor método para se concentrar é fazer o trabalho necessário sem distração. Estabelecer os prazos pessoais. Cada vez que o prazo se aproxima, você involuntariamente começa a ficar nervoso, por causa do que o trabalho é interrompido e o humor piora. Você pode evitar isso definindo as suas próprias datas anteriores — esta abordagem permitirá que você ganhe o tempo valioso. Delegar as responsabilidades. Não super estime os seus pontos fortes e assuma todas as categorias de tarefas para acabar perdendo um prazo ou sobrecarregando-se. Se houver oportunidade de transferir parte do trabalho para um colega, deve usar a ajuda e não se sobrecarregar. Equipar um escritório confortável para o trabalho. O problema da falta de tempo é especialmente relevante para trabalhadores remotos, como angular developer jobs e outros, em grande parte devido à falta de ambiente de trabalho. Organizando um escritório separado, dedicado exclusivamente ao trabalho, você começará a entrar no trabalho com muito mais rapidez. Usar os aplicativos de rastreamento do tempo. As tecnologias modernas oferecem uma ampla gama das oportunidades para o gerenciamento do tempo, bloqueando os certos programas e registrando o tempo gastado no trabalho e na verificação do correio eletrónico ou a correspondência nos mensageiros instantâneos.

Bons hábitos como esses irão melhorar a sua vida em muitos campos em simultâneo, e ajudá-lhe a fazer tudo. Com um pouco de esforço, você pode eliminar a procrastinação, avaliar facilmente as suas próprias habilidades e definir prazos para cada tarefa com segurança.

Além disso, gerir o seu próprio tempo da forma eficaz vá liberar o tempo adicional para descanso, o que também vá ter um bom impacto na produtividade. Com cuidado e evitando o ‘burnout’, é muito mais fácil alcançar os resultados de alta produtividade e qualidade, e a ausência do risco de perder um prazo tem um efeito positivo no seu bem-estar mental.