6º parcela do auxílio emergencial começa a ser paga essa semana

Começa a ser pago nessa semana, a 6ª e penúltima parcela do Auxílio Emergencial 2021. Da mesma forma que o pagamento é um alívio financeiro para quem recebe, acaba por se tornar motivo de preocupação, pois estamos chegando ao fim do pagamento deste ano.

Nesta semana os primeiros a receber são de beneficiários do Bolsa Família, já o público geral, recebe a partir da próxima segunda-feira (21) o pagamento da 6ª parcela em conta poupança social digital. O calendário de saque em espécie e transferência para esse público será disponibilizado somente a partir do dia 4 de outubro.

Auxílio não deve ter nova prorrogação

Ao chegar na reta final dos pagamentos do auxílio emergencial, o governo do presidente, Jair Bolsonaro afirma que não haverá uma nova prorrogação do benefício este ano. A negativa por parte do governo, veio após divulgação de que alguns membros da equipe de Bolsonaro, têm pedido para que o mesmo realize uma nova prorrogação.

Contudo, o Ministério da Economia, já se posicionou contra a possibilidade de uma nova prorrogação, alegando não haver justificativa fiscal que comprove a necessidade de uma nova extensão para o programa.