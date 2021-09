25 casamentos coletivos serão realizados pelo Gabinete da Primeira Dama em parceria com o TJ no Rio Crôa

- Publicidade-

Após ser divulgada a programação do aniversário de Cruzeiro do Sul, que acontece na terça-feira, 28 de setembro, muita gente procurou o Sistema Juruá de Comunicação, para saber se haverá casamentos coletivos nesse período.

De acordo com a representante da Secretaria de Assistência Social do Estado, Milca Santos, haverá casamento sim, mas as inscrições já estão encerradas. “O casamento coletivo faz parte das atividades do projeto cidadão, que é coordenado pelo Tribunal de Justiça. Essa ação acontece no dia 29 de setembro, na Comunidade do Crôa. E é uma ação do Gabinete da Primeira Dama do Estado, Ana Paula Cameli, por meio da Secretaria da Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres. Estarão se casando na oportunidade 25 casais. Também estarão sendo ofertados serviços nas áreas da saúde, serviços jurídicos e atendimentos de saúde e assistência social”.

As atividades do Projeto Cidadão serão de exclusividade para a Comunidade do Rio Croa. O trabalho iniciará as 08 horas da manhã e terminará as 04 horas da tarde. “O casamento coletivo vai iniciar as 10 horas da manhã e terá transporte para os moradores do Val paraíso e do Miritizal que estão incluídos no casamento”, afirmou Milca Santos.