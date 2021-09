- Publicidade-

João Meireles Jardins, de 81 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (24), por uso de documentos falsos em uma agência bancária no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Sul.

De acordo com o titular, no momento da prisão, João Meireles tentava se passar por outra pessoa, utilizando uma identidade falsa para sacar o benefício da previdência social.

“João foi preso em flagrante por volta do 11h, em uma agência bancária localizada no bairro Parque 10 de Novembro. Na quinta-feira (23/09) ele já tinha se passado por uma outra pessoa e sacado o benefício”, explicou a autoridade policial.

Outro caso

O titular detalhou que na segunda ação policial, as equipes da Especializada conseguiram prender em flagrante Maria José, 41 anos, por volta das 12h30, em uma agência bancária localizada em um shopping no bairro Adrianópolis. As prisões ocorreram após denúncias, em locais diferentes e os indivíduos não possuem ligação.

“Ontem, (23/09), a mulher conseguiu consumar o golpe, se passando por uma outra pessoa. Ela abria uma conta e efetuava diversos saques do limite, além de realizar empréstimos. Hoje ela novamente tentou aplicar um golpe em uma agência bancária, e no momento da tentativa, foi presa em flagrante”, relatou

