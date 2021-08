Zilu abandona redes sociais após morte do pai e desespera fãs com sumiço

- Publicidade-

Ainda muito abalada com a morte de seu pai, Zilu Camargo tomou uma decisão que está preocupando os fãs. Isso porque, a empresária, que mora na Flórida, Estados Unidos, costuma compartilhar sua rotina do dia a dia com os seguidores mas, com o trauma de não poder acompanhar de perto a situação de seu Geraldo, que acabou falecendo por complicações do vírus que já matou mais de 560 mil brasileiros, a ex de Zezé Di Camargo preferiu se afastar das redes.

Ao usar seus stories, ela contou como está se sentindo e que não manterá os vídeos por enquanto, em seu canal do Youtube. “Hoje não terá vídeo no canal. Estou ainda muito abalada com a perda do meu pai, e optei por ficar mais reclusa nesses dias. Semana que vem retornarei”, revelou.

Depois de apelar para orações dos seguidores pela recuperação de seu pai e perdê-lo, ela concluiu: “É difícil expressar em palavras o vazio e a dor que estou sentindo! Desde ontem busquei força e equilíbrio para tentar escrever algo, mas a sensação de tristeza tomava meu peito e me impedia de escrever qualquer coisa!”.

Vale lembrar que o pai da empresária não pôde ter velório e o enterro foi restrito para poucos familiares devido à causa de sua morte. A empresária, por sua vez, está proibida de deixar os Estados Unidos por estar em um processo migratório e sendo assim, precisa esperar que tudo seja concluído para poder deixar o país quando precisar.

As filhas de Zilu e Zezé lamentaram profundamente a morte do avô, que morava em Goiânia, e em um dos posts, Camilla Camargo recebeu o apoio do tio, Luciano Camargo, que desejou forças à família. Zezé por sua vez, não se pronunciou sobre a morte do ex sogro.

Zilu gerou polêmica ao participar de festa enquanto pai estava internado

Enquanto o pai estava internado e a mãe doente com covid aqui no Brasil, Zilu Godoi foi flagrada em uma festa e gerou revolta em boa parte dos seus fãs. A festa em questão era uma micareta da cantora Cláudia Leitte, realizada em Orlando (EUA) onde Zilu mora. A ex esposa de Zezé Di Camargo fez questão de compartilhar uma foto com dois amigos no local do show e se declarou:

“Que noite e encontro especial! Foi maravilhoso revê-los Paulo e Katia! Que possamos estar mais vezes juntos, na certeza que a amizade é um amor que nunca morre!!!! Obrigada Cáudia Leitte pela noite de alegria, e por me proporcionar esse encontro!!! Foi lindo”.

A foto gerou polêmica entre os seguidores de Zilu, que lembraram a internação de seu pai por Covid e detonaram nos comentários, já que a ex de Zezé Di Camargo apareceu abalada nas redes sociais no último final de semana pedindo orações por seu pai, mãe e empregada, que tinham contraído o vírus.

“Zilu sempre gostei muito de você, mas não estou entendendo sua atitude em relação aos seus pais. Falam que eles estão doentes e você não comenta ou fala em visitá-los”, detonou uma. “Se meus pais tivessem com cov1d eu jamais iria a show”, comentou outra. “Legal, o seu pai no hospital e vc ainda pede orações, não parece que está tão preocupada”, detonou um seguidor.

