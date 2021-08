Xuxa poderá ficar com o lugar de Angélica no comando de um novo programa da Rede Globo

Como já foi amplamente divulgado, Marcos Mion foi contratado pela Rede Globo para substituir Luciano Huck nas tardes de sábado, por enquanto, até o final deste ano. Mas, para 2022, a emissora já escolheu, e mantém sob sigilo absoluto, um novo programa, que ocupará essa faixa de horário.

O próximo passo será escolher quem comandará a atração. A Rede Globo realizou uma pesquisa de popularidade entre Fernanda Lima, André Marques, Tiago Leifert, Márcio Garcia, o próprio Marcos Mion e, surpreendentemente, Xuxa.

Angélica era o nome mais cotado para assumir a atração, pois a emissora atendeu a um pedido de Luciano Huck para que a mulher retornasse à grade de programação do canal. Porém, como Angélica assinou com a HBO Max para comandar um programa com temas relacionados à astrologia, essa atitude teria deixado a alta cúpula da Rede Globo bastante contrariada.

Diante disso, Angélica, imediatamente, teria sido descartada. E Xuxa passaria a ocupar o seu lugar na lista de candidatos para a função. A experiência de Xuxa com música, competições e entrevistas contribui bastante para que a eterna Rainha dos Baixinhos fosse lembrada; e são grandes possibilidades dela retornar à emissora, onde permaneceu durante muitos anos, fez grande sucesso, alcançou altos índices de audiência e se tornou uma das estrelas da casa.

Xuxa está longe da TV desde o final de 2020, quando deixou a RecordTV após comandar o Dancing Brasil e o The Four – entre alguns programas do canal. Por enquanto, não há previsão de quando o nome do escolhido será revelado.