Xororó traumatiza Sandy após vício vir à tona: “Nunca vou esquecer”

O famoso Xororó, que tem carreira com o seu irmão Chitãozinho, é conhecido com um dos grandes artistas da música no nosso país. Em suma, o cantor, chamado de garganta de ouro pela enorme capacidade de voz, foi exaltado pela Sandy, ao completar 40 anos de música.

Assim sendo, Sandy, em publicação elogiando pai, realizou elogio inesperado para o papai. A artista relembrou a ausência do Xororó na sua juventude e reviveu que seus dias cantando ao lado do Júnior foram em grande parte distantes do genitor.

Ela lembrou, emocionada, as vezes em que chorou quando o pai possuía vício em bebida alcoólica. “Dia desses me emocionei assistindo esse vídeo que eu não via há muito tempo da presença minha e do meu irmão, em 2011. No espetáculo sinfônico de comemoração aos 40 anos da dupla Chitãozinho e Xororó. Que felicidade eu tenho de estar nessa família que eu amo e admiro tanto”, disse a artista.