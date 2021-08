- Publicidade-

No JN da última sexta-feira (13), William Bonner comentou sobre o estado de saúde de Silvio Santos, internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com Covid-19.

“O apresentador Silvio Santos está internado com Covid no Hospital Albert Einstein, em São Paulo”, começou. “Segundo as filhas, Silvio está bem”, completou.