Viúva de Gedeon se revolta e diz sentir insegurança com demora na elucidação do crime

Lúcia Barros, viúva do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, escreveu uma carta e divulgou nas redes sociais expondo sua indignação quanto à demora na elucidação do assassinato do marido, que já ultrapassou os 90 dias. No início da carta, Lúcia diz que a Polícia Civil ainda não desvendou o crime. “Se resumem a dizer que as investigações estão em andamento, mas não há nada de concreto”.

A mulher teme que o caso possa cair no esquecimento. “O que não queremos é a impunidade. Que os culpados sejam achados. A pergunta é, quem mandou matar Gedeon? por que mandou matar Gedeon?”, comentou.

Segundo a esposa, a demora em achar os assassinos causa medo aos familiares. “A falta de resposta incomoda e traz insegurança tanto a mim quanto à minha família”, desabafou.

O ex-prefeito foi morto no dia 20 de maio deste ano, na entrada de Rio Branco, em frente a um quartel da Polícia Militar. Dois homens chegaram em uma moto e dispararam contra o banco do motorista, onde Gedeon estava junto com um amigo.

A polícia revelou recentemente ter pistas de dois suspeitos, supostamente ligados à facção Bonde dos 13, como autores do crime. O delegado Marcos Cabral, responsável pelo caso, disse ao ac24horas que a Polícia Civil segue investigando o caso. “As investigações não pararam e é de difícil solução. Mas, a polícia está trabalhando em cima do caso”, declarou.