Vítimas da Covid-19 são homenageadas durante Novena em honra à Padroeira de Cruzeiro do Sul

No quarto dia de novena em honra à Padroeira de Cruzeiro do Sul Nossa Senhora da Glória, nesta segunda-feira,09,as pessoas vitimas fatais de Covid-19 foram homenageadas, de maneira que a celebração trouxe para os familiares mais esperança. O tema do 103 novenário é intitulado “Nossa Senhora da Glória Mãe de Deus, Auxílio do Povo”,

Próximo ao altar, ao lado da imagem da Santa, foram montados dois painéis onde os familiares puderam trazer fotos daqueles que perderam as suas vidas para a doença. “Nós fizemos uma programação acolhedora, para que possamos através dessa celebração de hoje, ofertar um pouco mais de esperança e de paz de espirito para as pessoas que sofreram com essa perda”, relatou a coordenadora do novenário.

Até o momento, 185 óbitos foram registrados em Cruzeiro do Sul, de pessoas vítimas do Novo Coronavírus. Vai muito além de números; são pais, filhos e entes queridos que de maneira precoce deixaram os seus familiares, como foi o caso do seu Francisco Maciel, conhecido como Chiquinho do mercado, que morreu no início de abril Durante a novena, os familiares do seu Chiquinho, se fizeram presentes para homenageá-lo. “Ninguém espera perder alguém, principalmente pela Covid-19. Infelizmente eu não sou a única órfão. Várias famílias hoje choram junto comigo. Quero agradecer muito por essa lembrança, por esse momento, por esse ato de homenagem nesse momento de fé”, relatou a filha Janaira Silva”.