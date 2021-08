Viih Tube surpreende ao contar quanto já faturou após o BBB 2021

- Publicidade-

De acordo com a influenciadora digital, a visibilidade proporcionada pelo reality da Globo, até então, já rendeu a ela mais que o prêmio de 1 milhão e meio de reais.

“Já fez o valor do prêmio do BBB?”, disse a pergunta enviada pelo fã. Em resposta, a loira disparou: “Já sim! Desde que saí trabalhei muito. Então com muito trabalho e fazendo o que amo, consegui. Deus é muito bom comigo”.

Nos Stories, a famosa falou ainda se está feliz na nova fase de sua vida. “Estou muito grata, mas ainda um pouco confusa. Foram muitas coisas acontecendo de uma vez na minha vida, na carreira e principalmente na vida pessoal”, refletiu.

Por fim, Viih respondeu ainda quais são suas metas para o ano de 2022: “Eu achei que seria minha casa e meu carro, mas esse ano foi muito bom para mim, graças a Deus! Consegui conquistar ainda esse ano. Fico tão feliz quando penso que deu tudo certo”.

Recentemente, a youtuber virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta. Isso aconteceu porque ela decidiu fazer uma estratégia de marketing bem inusitada.

Viih inventou um fim de namoro fake e depois desmentiu toda a situação. Tudo aconteceu quando uma amiga da ex-BBB revelou nas redes sociais que a famosa estava separada do influenciador digital Bruno Magri. Os dois, cabe lembrar, estão juntos há mais de dois anos.

“Gente, olha a Vitória, recém-terminou o namoro…”, entregou Carol Bresolin, num vídeo postado nos stories. Nas imagens, Viih aparece conversando com um rapaz.

Ao ver que estava sendo filmada, a influenciadora, então, pediu para a amiga não postar o vídeo. Ela, então, responde que será compartilhado apenas “para os melhores amigos do Instagram”.

Em seguida, após vazar propositalmente uma notícia falsa a respeito do fim de seu namoro com Bruno Magri, Viih Tube usou o seu perfil do Instagram para explicar o que quis provar com isso.

“Minha equipe linda, o que vocês acham de eu vazar de propósito uma fake news pra divulgar o meu livro?”, questionou ela em uma cena do vídeo. “Ou vai dar super certo, ou vai ficar super fake e ninguém vai acreditar ou vão me odiar”, completou.

Ela, o namorado e a amiga que gravou o vídeo falso explicam que tudo foi feito para divulgar o livro de Vitória, Cancelada. “Já imaginou todo mundo com uma ideia formada sobre você?”, escreveu a loira.

A ex-BBB ressaltou: “Já me chamaram de tudo! Chata, irritante, falsa, mimada, vagabunda, nojenta, forçada, preguiçosa, biscoiteira, Cancelada, e esse é o nome do meu livro! Porque sim, já fui muito cancelada! Vou mentir para quê? Faz parte de quem sou e da minha evolução!”.

“É na internet que decidem quem odiarão e amarão. Às vezes, a realidade do offline, não é nada o que transmitem no online. São recortes. É possível manipular tudo! Hoje vivo calejada, nada me machuca! Porém, até que ponto isso é saudável? Onde é o ponto final?”, completou.