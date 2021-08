Vigilante do INPA é baleado em tentativa de roubo; Criminoso tentaria roubar a arma da vítima

- Publicidade-

O vigilante Fabrício Fernandes Rodrigues, de 38 anos, foi atingido com dois disparos de arma de fogo após trocar tiros com um assaltante que teria tentado cometer roubo em um posto de serviço de vigilância do INPA, próximo ao Museu da Amazônia, na Avenida Margarita, cidade de Deus, zona Norte da Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o vigilante estava fechando o livro de ocorrências no início da noite de sexta-feira (7) quando percebeu a chegada do assaltante e iniciou a troca de tiros com o mesmo. Fabrício foi atingido com um tiro no braço, mas conseguiu reagir e acertar tiros no infrator. Com a troca de tiros, o vigilante também foi atingido por mais um tiro, dessa vez no tórax.

Fabrício foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, na zona Leste de Manaus, onde recebeu o atendimento médico imediato. Seu estado de saúde é estável.

Ainda naquela noite, um homem baleado teria dado entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Não há mais informações sobre ele.