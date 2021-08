Vídeos chocantes mostram os corpos de mais de 70 mortos e 140 feridos em explosão em Cabul

- Publicidade-

Duas explosões que ocorreram nos arredores do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, de Cabul, no Afeganistão, deixaram ao menos 70 mortos, entre eles 60 civis afegãos e 13 militares americanos. Além deles, passa de 140 o número de pessoas feridas. O ataque acontece cinco dias antes da data prevista para a conclusão da retirada dos Estados Unidos. Nos arredores daquele aeroporto, afegãos e ocidentais se concentram para tentar uma vaga na evacuação liderada pelos EUA do país sob o Talibã.

As imagens a seguir são extremamente fortes e mostram vítimas caídas em um canal de esgoto. Segundo informações, as duas explosões foram provenientes de ataques suicidas de homens-bomba. A primeira explosão foi num dos principais portões de entrada para a área onde fica a parte civil do aeroporto. A outra, logo depois, foi próxima a um hotel vizinho ao aeroporto.