Vídeo: truque no WhatsApp pode mostrar quem realmente é seu amigo e quem não quer saber de nada

Quem usa o WhatsApp no dia a dia tem um importante aliado, pois através do aplicativo é possível manter contato com os familiares, amigos, participar de grupos, entre muitas outras possibilidades.

Mas, a maioria dos usuários utilizam apenas os recursos básicos do APP, sendo que há muitas opções disponíveis que podem ser de grande valia, inclusive, uma função que pode revelar quem realmente gosta de conversar e trocar arquivos, assim como aqueles contatos que praticamente não interagem.

Essa função no WhatsApp foi criada para ajudar o usuário a controlar o número de arquivos salvos no celular. Vídeos, fotos e áudios que vão sendo recebidos pelo aplicativo são salvos no aparelho, fazendo reduzir o espaço de armazenamento, por isso é sempre bom fazer uma faxina e deletar tudo aquilo que não tem muita importância.

No WhatsApp tem uma opção que mostra os nomes de todos os contatos e o quanto eles já enviaram de arquivos. Assim é possível ver o que cada um está usando em seu smartphone e descobrir quem mais troca arquivos e quem anda sumido.

Quem tem celular com Android só precisa ir nas Configurações do WhatsApp. No caso do iOS, vá em Ajustes. Em seguida, escolha a opção de Armazenamento e Dados, escolhendo depois o item ‘Gerenciar Armazenamento’.