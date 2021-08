VÍDEO: Pastora diz que viu Paulo Gustavo e Mc Kevin no inferno: Os demônios o enganaram até o fim’

- Publicidade-

O humorista morreu por complicações da covid-19 em maio; o funkeiro faleceu dias depois, após cair de um prédio no Rio de Janeiro.

A mulher, chamada Nadir, diz receber “revelações divinas” e se tornou conhecida nos meios evangélicos por aconselhar casais. Na gravação, ela afirmou já visitou tanto o céu quanto o inferno. Neste último, diz ter encontrado os dois artistas.

“O Senhor me disse: ‘Olha direito’. Quando eu olhei, era só trevas em volta dele (Paulo Gustavo), e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas. O Senhor me dizia: ‘Os demônios o enganaram até o fim’. Este homem está no inferno. Porque nenhum homossexual entrará no meu reino, me disse o Senhor”, começou ela.

Ela seguiu comentando sobre suas visões, agora a respeito do cantor. “Vi também esse cantor MC Kevin. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito. O Senhor mostrou, ele já passou do solo para o inferno”.

O vídeo passou a circular nas redes e recebeu uma enxurrada de críticas. “Que mulher sem noção, Deus não é castigo, Deus é amor”, disse um internauta no Instagram, onde uma página gospel compartilhou a notícia.

“E como ela foi parar lá (no inferno) para saber dessas coisas?”, ironizou outra. “Eu nunca ouvir falar de cristão que foi no céu e viu algum discípulo de Jesus. Agora ir ao inferno esse povo já gosta de ir né”, reclamou um terceiro.