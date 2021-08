Vídeo mostra vítimas após ataque em Manaus

- Publicidade-

Um vídeo disponibilizado à equipe de reportagem do site Imediato mostra os corpos das vítimas do ataque que aconteceu na noite desta quarta-feira (11), na 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

João Vitor Palheta, de 14 anos, e Jeferson Silas,19 anos, morreram no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo após serem baleados na rua Nove, na 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Segundo informações repassadas à nossa equipe de reportagem, as vítimas estava em frente à uma mercearia quando homens armados chegaram e atiraram contra várias pessoas que estavam naquele local.

João, que estava ajudando a tia na mercearia, ainda tentou correr para os fundos do estabelecimento mas acabou sendo alcançado e brutalmente atingido com vários tiros pelo corpo. Jeferson, que estava próximo ao local, também foi baleado e morreu na unidade de saúde.

Ainda no lugar, mais duas pessoas foram baleadas, sendo identificadas como Pedro Ribeiro Machado, de 55 anos, e Igor Silva Messias, 21 anos, ambos socorridos também para o HPS Platão Araújo. De acordo com moradores da área que conversaram com a equipe do site Imediato, os atiradores chegaram em um carro modelo Onix, de cor branca, desembarcaram e começaram a atirar de forma aleatória contra várias pessoas na rua.

A Polícia Militar (PM) esteve no local do crime e colheram informações e detalhes sobre as características dos atiradores. Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS) deve investigar o crime.