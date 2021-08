Vídeo mostra pessoas caindo de avião dos EUA que deixava Cabul

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas pessoas caindo de um avião militar norte-americano C-17 que acabava de decolar do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, nesta segunda-feira (16), após a tomada da cidade e do poder no país pelos militantes talibãs.

Milhares de pessoas, tanto afegãos quanto estrangeiros que buscavam deixar o país, tomaram a pista do aeroporto desde domingo.

Eles tentavam escapar do grupo que voltou ao poder em uma ofensiva relâmpago de dez dias, após quase duas décadas de intervenção norte-americana.

O vídeo foi postado no Twitter pela emissora saudita Al-Arabiya.

WATCH: A VIDEO SHOWS THE MOMENT AFGHAN CITIZENS DROPPED FROM AN AIRCRAFT NEAR #KABUL AIRPORT AFTER CLINGING ON TO A US AIR FORCE PLANE IN AN ATTEMPT TO FLEE THE COUNTRY AMID THE #TALIBAN TAKEOVER. #AFGHANISTAN HTTPS://T.CO/2VC7IUFMGJ PIC.TWITTER.COM/MDRNLASOBN

— AL ARABIYA ENGLISH (@ALARABIYA_ENG) AUGUST 16, 2021