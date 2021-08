Vídeo mostra briga generalizada entre jovens e homem agredindo mulher em Sena Madureira

- Publicidade-

Um vídeo enviado à reportagem do Ecos da Notícia mostra a selvageria que se tornou uma bebedeira na Praça 25 de Dezembro, na noite deste sábado (7), na Avenida Avelino Chaves, na área Central do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

A confusão generalizada foi causada pelo consumo excessivo de álcool, na praça central da cidade, na frente da Prefeitura de Sena Madureira.

Nas imagens é possível ver vários jovens brigando entre si e também um homem ainda não identificado puxando uma mulher pelos cabelos. As cenas chocam pela selvageria e por se tratar de jovens que bebem e passam do limite, provocando brigas generalizada e tumulto.

No vídeo dá para ver que ninguém usa máscaras e muito mesmo a presença de policiais militares do 8° Batalhão.

Veja o vídeo: