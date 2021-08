VÍDEO: Loja é assaltada no Centro de Cruzeiro do Sul e homens correm armados pelas ruas

- Publicidade-

Nos últimos dias o número de roubos e assaltos tem crescido em Cruzeiro do Sul. Na quinta feira, 26, ladrões roubaram 6 televisões de uma loja no Cais do Porto. Ninguém foi preso.

Já neste sábado pela manhã, assaltantes armados invadiram uma loja de celulares, levaram vários deles, apavoraram quem estava no local e conseguiram fugir da Polícia pulando um muro . Uma correria ocorreu no lugar e vídeos mostram homens armados correndo pelas ruas, sendo que só um deles, seria policial militar. Nas imagens dá para ver outros homens de bermuda, cercando o local do roubo.

Segundo o gerente da loja, Sebastião Menezes, o prejuízo é de R$ 20 mil e um dos bandidos já foi reconhecido.

” Os homens chegaram ao local por volta das 10 horas da manhã e eu vi pelas câmeras. Eu os funcionários nos espalhamos e saímos da loja e como tinha muitos clientes eles se assustaram. A Polícia também já estava no local mas eles conseguiram fugir pulando um muro muito alto nos fundos “.

Nenhum ladrão foi preso.