Vídeo: homem fica preso às ferragens de ônibus após grave acidente em Manaus

Na manhã desta sexta-feira (13), dois micro-ônibus de uma mesma empresa privada, se colidiram nas primeiras horas de hoje, ocasionando um grave acidente, no conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo informações, dois homens ficaram gravemente feridos, por conta do choque frontal que os veículos tiveram. O Corpo de Bombeiros esteve no local para auxiliar no socorro das vítimas que foram encaminhadas pelo SAMU para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, localizado na zona Leste de Manaus.

Confira o vídeo de momentos após a colisão CLICANDO AQUI!

Ainda não se sabe a causa concreta do motivo do acidente, mas segundo as informações preliminares um dos motoristas perdeu o controle da direção do veículos e acabou se chocando com o outro que estava vindo em sentido contrário.