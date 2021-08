Vídeo: Ex-secretário de Obras no AM é filmado enquanto agride a própria mulher com socos e tapas

- Publicidade-

Neste sábado (14), um vídeo viralizou nas redes sociais onde mostra o ex-secretário de Obras de Fonte Boa, Márcio Coelho, agredindo com tapas e socos a própria mulher. Segundo a polícia o caso não aconteceu agora, o vídeo é do último domingo (8).

Conforme a 50ª Delegacia Interativa de Polícia de Fonte Boa (DEP), uma medida protetiva foi solicitada para a mulher e também a prisão do agressor, após as autoridades terem acesso ao vídeo.

O ex-secretário de Obras enviou uma nota pedindo perdão pelo acontecimento e disse que na ocasião ele estava sob efeito de álcool. Confira a nota:

“Primeiramente peço desculpas a toda sociedade e todas as pessoas envolvidas, eu já me apresentei a Justiça, e estou cumprindo o que me foi determinado, arcando com todas as consequências dos fatos ocorridos, não me recordo do momento porque havia ingerido muita bebida alcoólica, sei que nada justifica o que aconteceu, já pedi desculpas a pessoa e aos seus familiares e estou muito arrependido e envergonhado com tudo isso, nunca havia acontecido um episódio desse na minha vida, pois também não compactuo com qualquer tipo de violência e espero nunca mais reviver. Perdão a todos!”

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.