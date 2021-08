VÍDEO: Datena surta, grita e esculacha equipe da Band ao vivo: “Não precisa me respeitar”

- Publicidade-

Enquanto estava no ar no Brasil Urgente nesta segunda-feira (2), José Luiz Datena surtou ao vivo com sua equipe de produção. O apresentador falava sobre o aumento de impostos sobre remédios quando cobrou uma matéria da redação. O jornalista estourou quando pediu informações sobre a reportagem que havia pedido há alguns dias e descobriu que o material ainda não tinha sido feito.

“Eu já pedi 15 vezes aqui o levantamento dos estados que mais cobram imposto sobre remédios. Nós fizemos? Nós fizemos isso ou não? ‘um dia’? Que produzindo pô! Faz 15 dias que eu pedi isso. Dá pra vocês levantarem o preço do remédio do mundo inteiro. Faz mais de 15 dias, faz mais de um ano que eu pedi preço de imposto por estado. Eu mesmo faço, pego o celular e faço agora. Já estou pedindo isso faz séculos”, grita Datena.

“Que produzindo nada… Se tiver que me falar isso, não fala nada. Fala que ‘nós não fizemos porque não nos interessa sua opinião, Datena’, aí eu calo a boca. Amanhã eu quero saber (sobre os impostos) porque isso não é interesse meu, é do cidadão que está do outro lado”, afirma o apresentador.

Por fim, Datena esculachou mais a sua equipe de produção, ao dizer que eles não precisam respeitá-lo, mas que tem por obrigação dar satisfação para o telespectador. “Vocês não precisam me respeitar aqui não, vocês que estão fazendo programa aqui, mas respeitar o telespectador da Band. Estou pedindo há muito tempo pra saber sobre os estados que mais cobram impostos sobre remédio. Isso é simples, alguém que tenha boa vontade faz isso em meia hora”, disse.

Veja a partir do minuto 1h17: