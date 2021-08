Vídeo das filhas de Gugu era para Justiça e foi vazado sem autorização

- Publicidade-

O nome de Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, voltou a virar assunto na rede. Isso porque foi divulgado um vídeo onde Marina e Sofia Liberato, filhas do apresentador, aparecem detonando a tia Aparecida Liberado, irmã do comunicador. Acontece que as imagens foram feitas para a Justiça e foram vazadas sem autorização.

Em dos trechos do vídeo, as herdeiras de Gugu afirmaram que a tia mentiu. Além disso, disseram que Aparecida controlava todo o dinheiro delas e proibiu a compra de um carro da marca Porsche. Marina Liberato falou que ela e a irmã resolveram esclarecer as coisas e afirmou que começaram a desconfiar da irmã de seu pai.

“Tratando a gente como se fosse criança, representando, explicando as coisas, mostrando pra gente como se a gente tivesse 8 anos de idade. Começamos a desconfiar dela, do jeito que ela falava com a gente. A gente tava pensando em ser emancipada, mas não deu certo”.

Sofia Liberato complementou o que a irmã estava dizendo: “A gente achava que ela mentia pra gente, e hoje a gente descobriu que isso era verdade. Eu fui pedir um carro, queria muito um carro, e eu pedi pra minha tia o Porsche que eu sempre sonhei, e ela disse que a promotora disse que eu não podia ter esse carro, porque era muito de luxo pra uma criança de 17 anos. Fui lá e acabei comprando um carro de metade do preço do valor que eu queria. E isso eu não fiquei feliz”.

Após a divulgação do vídeo em questão, que foi publicado pelo portal Metrópoles, o advogado das filhas de Gugu Liberato afirmou que as imagens foram publicadas de forma indevida. Em entrevista ao portal UOL, Nelson Wilians contou que o vazamento do vídeo à imprensa será devidamente apurado na esfera cabível:

“Elas não deram entrevista para nenhum veículo de comunicação e nem darão. A gravação foi feita diretamente para a Justiça e faz parte do processo de Inventário que tramita em segredo de justiça. Portanto, o vídeo foi indevidamente vazado à imprensa e os fatos serão apurados na esfera cabível”.

O vídeo vazado rapidamente se espalhou pela internet e as filhas de Gugu Liberado acabaram sendo muito criticadas nas redes sociais. Um dos trechos que mais repercutiu, foi o desabafo com relação ao carro que sempre sonhou. Diversos internautas ironizaram e soltaram o verbo contra a herdeira do apresentador.