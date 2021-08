Vídeo: Boliviana é morta a tiros e tem bolsa roubada no interior do Acre

- Publicidade-

Uma mulher ainda não identificada, de nacionalidade boliviana, foi morta com vários tiros, na manhã desta quarta-feira (4), no Mercado Municipal de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, dois homens ainda não identificados chegaram no mercado municipal em uma motocicleta e o passageiro, que estava de posse de uma arma de fogo, desceu do veículo e ainda de capacete na cabeça chegou perto da vítima que estava distraída conversando com outra pessoa e começou a realizar vários disparos. As testemunhas conseguiram correr ilesas. Após a ação, o criminoso conseguiu pegar uma bolsa que a vítima usada e em seguida voltou correndo para a moto e fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local e constatou que a boliviana já estava sem vida.

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia.

