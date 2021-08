Vídeo assustador mostra amigos presos em elevador prestes a ser inundado

- Publicidade-

Se você acha que o pior que poderia acontecer em um elevador já foi visto no cinema e na TV nos longas ‘Demônio’ (2010), O’ Elevador da Morte’ (2001), ‘Elevador para o Além’ (1990) e Elevator (2011), um homem do estado americano do Nebraska e outras duas pessoas mostram que a realidade pode ser muito mais assustadora que a ficção.

Tony Luu e dois amigos entraram em um elevador por volta das 22h do sábado em uma noite de muita chuva que atingiu a cidade de Omaha. Ao descer, o local foi rapidamente tomado pelas águas que já inundavam o piso térreo do imóvel.

“Assim que [a água] chegou à barriga, pensamos, ‘OK, isso é real’”, disse Luu à ABC News. “Era como algo saído de um filme”, continuou. Os vídeos produzidos pelos amigos mostram o elevador dando um solavanco e sendo tomado pela água, que entrava pelo piso e pelas portas fechadas.

Em outro techo da postagem, quando a situação já aparentava ser mais grave e assustadora, uma amiga de Luu – cuja cabeça mal ficava acima da linha de água – parece estar ao telefone com os serviços de emergência, dizendo-lhes para se apressarem.

No entanto, Luu e os amigos conseguiram abrir as portas do elevador antes mesmo da chegada dos bombeiros. Neste momento, os amigos já sustentavam para fora da água com a ajuda da barra de apoio das paredes do elevador.

Um dos amigos de Luu, Daylon Guy, disse ao Omaha World-Herald que quatro outras pessoas estavam presas em outro elevador no mesmo prédio. Ele disse que ninguém em nenhum dos elevadores precisou de atendimento médico. “Foi muito traumatizante, mas eles pareciam estar bem”, disse ele ao jornal.