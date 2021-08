Vídeo: ambulante toca Sinatra em piano de shopping e é contratado como músico

- Publicidade-

“Estamos muito felizes em homenagear o senhor Adilson”, afirma, em nota, a comunicação do Shopping Barra ao UOL. Segundo a empresa, a remuneração foi acertada e hoje já se deu a estreia. A empresa diz que novas apresentações serão agendadas no futuro. Hoje, Adilson Cruz atua como ambulante, mas seu talento e vocação o fez multi-intrumentista desde criança. Ele aprendeu a tocar instrumentos ensinado pelo pai, que era militar do Corpo de Bombeiros. “Venho de uma família de músicos e aprendi a tocar instrumentos com meu talento autodidata”, escreveu Adilson na primeira publicação da sua conta no Instagram.

Casado há 28 anos com Marina Franco, ele é pai de três filhas e tem seis netos. Ele parou de trabalhar no meio musical após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) após ser assaltado ao sair de casa para pagar as contas. “Ele sempre trabalhou com música, mas depois de um AVC, as pessoas com quem ele trabalhava o esqueceram. Aí a vida ficou mais difícil. Sem ter outra formação, a única maneira de ganhar a vida foi vendendo água e salgadinhos na rua”, disse Aline Franco, a filha mais velha, em entrevista ao UOL.