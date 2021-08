Vice-prefeito Gilberto Lira visita comunidade Cazumbá e acompanha ações da Prefeitura de Sena Madureira na localidade

- Publicidade-

Durante essa quarta-feira (25), o vice-prefeito Gilberto Lira (MDB) visitou a Comunidade Cazumbá, localizada no Rio Caeté, com acesso também pelo Ramal do km 16 da BR 364 sentido Sena/Manoel para acompanhar in loco as ações da Prefeitura Municipal na localidade, e conversar com os moradores para conhecer suas principais demandas.

Nesta presente data, a prefeitura executou um trabalho de reposição de lâmpadas, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) gerida pelo Secretário Jeocundo Assis. Na ocasião, o vice-prefeito ainda esteve na Unidade Básica de Saúde, Alda Siqueira, que à pedido dos moradores passou por uma detetizacão em seu interior, e também na escola municipal que recebeu o mesmo benefício.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, o vice-prefeito deu mais detalhes sobre a agenda. “Graças a Deus foi uma agenda bastante positiva, onde pude ver de perto as ações que a nossa gestão está realizando naquela comunidade. O Prefeito Mazinho sempre está atento às necessidades dos moradores, por essa razão, viemos conversar pessoalmente com eles, para levar as demandas às pastas competentes e consequentemente procurar atendê-las. É sempre bom está perto do povo e ouvir suas reivindicações para que possamos aprimorar ainda mais nossa administração. A comunidade Cazumbá e as demais comunidades rurais podem contar conosco”, disse.

Vale destacar que além de vice-prefeito, Gilberto também é o atual Secretário Municipal de Saúde, e tem coordenado várias ações com o fito de levar atendimentos de saúde aos moradores das comunidades mais longínquas através do Programa Saúde Intinerante, e tem desenvolvido outras ações que visam garantir o bem-estar da população senamadureirense.

Fotos: Ricardo Amaral.